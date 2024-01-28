В Бразилии зафиксировали землетрясение

Геологическая служба США зафиксировала в Бразилии землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 единицы зафиксировали в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу США.

Эпицентр был расположен в 66 километрах к западу от города Тарауака в штате Акри на северо-западе страны с населением около 16,5 тысячи человек. По данным геологической службы, эпицентр землетрясения залегал на глубине 609,5 километра.

Информация о разрушениях в результате произошедшего не поступала.

Ранее специалисты геологической службы Соединенных Штатов Америки предсказали серию разрушительных землетрясений на территории страны. По их данным, почти 75 процентов территории Штатов могут ощутить последствия стихийных бедствий.