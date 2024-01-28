В Британии рассказали о российском ударе по ВСУ ужасающими системами

Аналитик Меркурис: российские «Солнцепеки» обратили в бегство ВСУ под Харьковом

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала рассказал об ударе российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом.

Эксперт отметил, что военные обратили противника в бегство, отразив все атаки украинских бойцов.

«Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС», — добавил Меркурис.

Ранее он заявил, что ВСУ теряют около 1200 бойцов ежедневно. По данным аналитика, армия РФ применяет тактику активной обороны, благодаря которой украинские войска несут значительные потери.

