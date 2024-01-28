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21:18, 28 января 2024Мир

В Британии рассказали о российском ударе по ВСУ ужасающими системами

Аналитик Меркурис: российские «Солнцепеки» обратили в бегство ВСУ под Харьковом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала рассказал об ударе российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» по Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом.

Эксперт отметил, что военные обратили противника в бегство, отразив все атаки украинских бойцов.

«Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС», — добавил Меркурис.

Ранее он заявил, что ВСУ теряют около 1200 бойцов ежедневно. По данным аналитика, армия РФ применяет тактику активной обороны, благодаря которой украинские войска несут значительные потери.

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      Марина Совина
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