В Европе заявили о начале третьей мировой войны

iDNES: происходящее в мире можно считать началом третьей мировой войны

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны в своей статье для iDNES.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — подчеркнул он.

Хайс добавил, что мировое сообщество разделено на два полюса. По его мнению, они борются между собой за право изменить миропорядок.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый срок предотвратит третью мировую войну. Он подчеркнул, что сможет урегулировать конфликт России и Украины. При этом политик добавил, что кризиса удалось бы избежать, если бы он оставался на посту главы государства.