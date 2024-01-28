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03:42, 28 января 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили о начале третьей мировой войны

iDNES: происходящее в мире можно считать началом третьей мировой войны

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны в своей статье для iDNES.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — подчеркнул он.

Хайс добавил, что мировое сообщество разделено на два полюса. По его мнению, они борются между собой за право изменить миропорядок.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания на новый срок предотвратит третью мировую войну. Он подчеркнул, что сможет урегулировать конфликт России и Украины. При этом политик добавил, что кризиса удалось бы избежать, если бы он оставался на посту главы государства.

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      Марина Совина
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