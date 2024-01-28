В Петербурге львов увезли с Дворцового моста

Скульптуры львов с причала Дворцового моста в Петербурге увезли на реставрацию

В Санкт-Петербурге скульптуры львов, расположенные на причале Дворцового моста, увезли на реставрацию. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС).

Скульптуры с Адмиралтейской набережной демонтировали для ликвидации последствий актов вандализма, добавили там. Вместе со скульптурами забрали и чугунные постаменты, на которых они стояли.

Выполненные из меди скульптуры львов изготовили на петербургском Александровском чугунолитейном заводе и установили на набережной в 1832 году по указанию императора Николая I.

Ранее изваяния реставрировали в сентября 2022 года. Тогда в музее заявляли, что больше всего скульптуры страдают из-за людей, забирающихся на спины львов. Вред им наносится, поскольку скульптуры не имеют каркаса, а выполнены из листовой меди и не рассчитаны на сильные нагрузки.

Ранее неизвестный пририсовал глаза скульптуре, находящейся в Летнем саду Санкт-Петербурга. Тогда пострадала копия бюста «Петрония Прима, жена императора Виттелия» Антонио Коррадини, созданного в XVIII веке.