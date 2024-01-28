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06:07, 28 января 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

Рогов: в Запорожье произошло от 2 до 4 взрывов, была слышна стрельба
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Запорожье, подконтрольном Киеву, произошли несколько взрывов. Об этом сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его информации, в зависимости от района города было слышно от двух до четырех взрывов, а также беспорядочная стрельба из стрелкового оружия.

В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО), по данным украинских властей, поражен объект инфраструктуры, добавил Рогов, пообещав доложить подробности позже.

Вечером в субботу, 27 января, в подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели взрывы. В части Запорожской области, которую контролируют киевские власти, действует воздушная тревога.

Ранее взрыв произошел в городе Одессе на юге Украины, а на территории области была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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