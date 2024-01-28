AT: Украине необходимо отдать территории РФ из-за нежелания украинцев воевать

В США призвали Украину отказаться от части территорий из-за нежелания граждан сражаться за свою страну. Об этом пишет журналистка Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

Она заявила, что армия Украины «мертва» и большинство молодых украинцев уезжают за границу. Автор задается вопросом, почему США должны финансово помогать Украине, если ее граждане не хотят сражаться. «Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — пишет Шоуолтер.

Она добавила, что Киев стоит лишить поддержки Вашингтона, так как американских журналистов арестовывали на Украине.

Ранее экс-советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью заявил, что даже далекие от реальности американцы поняли, что Соединенные Штаты проиграли в конфликте на Украине. По словам офицера, Москва уже одержала победу в противостоянии с Западом. Санкции США лишь сделали российскую экономику мощнее, при этом попытка изолировать Россию изолированной потерпела неудачу.