Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 28 января 2024Мир

В США призвали Украину отказаться от части территорий

AT: Украине необходимо отдать территории РФ из-за нежелания украинцев воевать

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В США призвали Украину отказаться от части территорий из-за нежелания граждан сражаться за свою страну. Об этом пишет журналистка Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

Она заявила, что армия Украины «мертва» и большинство молодых украинцев уезжают за границу. Автор задается вопросом, почему США должны финансово помогать Украине, если ее граждане не хотят сражаться. «Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России?» — пишет Шоуолтер.

Она добавила, что Киев стоит лишить поддержки Вашингтона, так как американских журналистов арестовывали на Украине.

Ранее экс-советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью заявил, что даже далекие от реальности американцы поняли, что Соединенные Штаты проиграли в конфликте на Украине. По словам офицера, Москва уже одержала победу в противостоянии с Западом. Санкции США лишь сделали российскую экономику мощнее, при этом попытка изолировать Россию изолированной потерпела неудачу.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На журналистов российского СМИ напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Кто она такая и при чем здесь налоги?

      Банда турчанок ограбила больше полусотни русскоязычных жителей

      В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин

      В США призвали Украину отказаться от части территорий

      В Финляндии пройдут президентские выборы

      США заметили признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС

      Момент обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону попал на видео

      Трамп допустил новую экономическую атаку на Китай в случае переизбрания

      В России захотели помочь Молдавии наладить диалог между спорящими сторонами

      Глава УЕФА оценил вероятность проведения матча между сборными России и Сербии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше