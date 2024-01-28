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14:28, 28 января 2024Бывший СССР

В украинском городе произошел пожар на промышленном объекте

В Кременчуге потушили пожар после ракетного удара по промышленному объекту

Фото: Oleksiichik / Shutterstock / Fotodom

В Кременчугском районе произошел пожар на промышленном объекте после ракетного удара по украинскому городу. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.

Возгорание началось после взрывов вечером в субботу, 27 января. По словам Пронина, огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. В его ликвидации участвовали более 150 спасателей и около 50 единиц техники. К утру 28 января пожар потушили.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве, Харькове и Кременчуге. Пронин также показал последствия удара по промышленному объекту, опубликовав фотографию. «Предварительно — две баллистические ракеты», — пояснил он.

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      Мария Борисова
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