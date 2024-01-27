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21:28, 27 января 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Вечером 24 января стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Также ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровске. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника были повреждены.

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      Марина Совина
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