В Харькове произошли взрывы

Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе произошли взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Вечером 24 января стало известно, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Также ранее стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровске. Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, на здание упали обломки сбитой ракеты, в результате чего оно, а также стоящая рядом техника были повреждены.