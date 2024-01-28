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14:42, 28 января 2024Мир

Ветераны ФБР сообщили Конгрессу об одной из самых серьезных угроз в истории США

Бывшие сотрудники ФБР предупредили Конгресс об угрозе вторжения мигрантов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Группа бывших сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) направила в американский Конгресс письмо, в котором предупредила об одной из самых серьезных угроз в истории США. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщают Foxnews.

По словам ветеранов ФБР, Штаты подверглись вторжению тысяч иностранных граждан призывного возраста, в том числе из недружественных стран. Так, на южной границе было зафиксировано 302 тысячи встреч с мигрантами. Авторы письма напомнили, чем закончилась атака палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и призвали серьезно отнестись к проблеме.

Среди подписантов — экс-помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свиткер, бывший директор центра проверки террористов Тимоти Хили и бывший исполняющий обязанности комиссара таможни и пограничной охраны Марк Морган, который также является бывшим суперинтендантом ФБР.

«За всю свою современную историю США никогда не подвергались вторжению на родину, и тем не менее оно разворачивается сейчас», — заявили ветераны ФБР.

Ранее 28 января сообщалось, что американский предприниматель и экс-президент Дональд Трамп заявил о стопроцентной вероятности терактов в США из-за наплыва нелегальных мигрантов.

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      Владимир Седов
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