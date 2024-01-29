54-летняя Дженнифер Лопес показала видео в мокром бикини

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала видео в мокром купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

54-летняя звезда представила отрывок клипа на новый вариант песни Can't Get Enough, который исполнила совместно с рэпершей Latto. Так, на размещенных кадрах звезда в том числе позировала в черном бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. При этом она снялась под струями воды из фонтана, продемонстрировав влажные волосы и кожу.

Кроме того, знаменитость дополнила образ золотистыми браслетами и серьгами-кольцами и примерила шляпу с плоскими полями и прозрачную рубашку.

Ранее в январе американская певица и актриса Бритни Спирс станцевала перед камерой в прозрачном наряде. Она предстала на размещенных кадрах в блестящем бежевом боди с завязками на шее, которое обнажало спину и было украшено аппликациями в виде белых цветов на груди.