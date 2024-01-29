Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:44, 29 января 2024Ценности

7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

Кадр: @garzacrew / Tiktok

Представители поколения «Альфа» (люди, рожденные с 2010 по 2020 годы) показали свой уход за кожей в TikTok и встревожили взрослых пользователей сети. Соответствующие видео и комментарии появились на платформе.

Блогерша с никнеймом @garzacrew опубликовала ролик, в котором ее семилетние дочери демонстрируют свою уходовую косметику для лица и тела. На размещенных кадрах девочки демонстрируют средства, а также рассказывают о свой любви к магазинам Sephora и Ulta. «Мы инфлюенсеры поколения "Альфа". Конечно, у нас нет игрушек», — шутят они в видео.

Материалы по теме:
«Место для деградации» TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
«Место для деградации»TikTok стал главным приложением года. Как он перевернул весь мир и сделал своих звезд миллионерами?
28 декабря 2020
«Тошнит от этого» За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
«Тошнит от этого»За что интернет возненавидел самую популярную TikTok-блогершу мира?
18 сентября 2021

Публикация стала вирусной, набрала более 1,6 миллиона просмотров в упомянутой соцсети и смутила зрителей. «Старшее поколение смотрит это с открытым ртом», «Хорошо, что я — "зумер"», «Куда мы катимся?», «Я Gen Alpha и я играю в Барби. Это нормально?», «Что происходит с миром?», «У них еще даже нет всех зубов», — высказывались комментаторы.

В декабре 2023 года виш-лист для Санта-Клауса, который составила 13-летняя девочка из Австралии, вызвал ажиотаж в сети. Дело в том, что подросток попросила на Рождество гаджеты Apple, в том числе IPhone, наушники AirPods, ноутбук MacBook и планшет IPad, а также термокружку Stanley, проектор для рисования и камеру бренда Polaroid.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Фигуристку Валиеву дисквалифицировали за допинг. Сборную России могут лишить золота группового турнира Олимпиады-2022

      Глава приграничного региона России показал разрушения после обстрела ВСУ

      В России хирург забыл салфетку в теле пациентки и остался безнаказанным

      Стало известно о ремонте поврежденного Украиной российского десантного корабля

      Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

      У Малого театра появился главный режиссер

      На Украине решили сделать курсы украинского языка для военных

      Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

      Тарасова отреагировала на решение CAS по делу Валиевой фразой «я их ненавижу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше