7-летние дети показали свой уход за лицом и встревожили старшее поколение

Представители поколения «Альфа» (люди, рожденные с 2010 по 2020 годы) показали свой уход за кожей в TikTok и встревожили взрослых пользователей сети. Соответствующие видео и комментарии появились на платформе.

Блогерша с никнеймом @garzacrew опубликовала ролик, в котором ее семилетние дочери демонстрируют свою уходовую косметику для лица и тела. На размещенных кадрах девочки демонстрируют средства, а также рассказывают о свой любви к магазинам Sephora и Ulta. «Мы инфлюенсеры поколения "Альфа". Конечно, у нас нет игрушек», — шутят они в видео.

Публикация стала вирусной, набрала более 1,6 миллиона просмотров в упомянутой соцсети и смутила зрителей. «Старшее поколение смотрит это с открытым ртом», «Хорошо, что я — "зумер"», «Куда мы катимся?», «Я Gen Alpha и я играю в Барби. Это нормально?», «Что происходит с миром?», «У них еще даже нет всех зубов», — высказывались комментаторы.

В декабре 2023 года виш-лист для Санта-Клауса, который составила 13-летняя девочка из Австралии, вызвал ажиотаж в сети. Дело в том, что подросток попросила на Рождество гаджеты Apple, в том числе IPhone, наушники AirPods, ноутбук MacBook и планшет IPad, а также термокружку Stanley, проектор для рисования и камеру бренда Polaroid.

