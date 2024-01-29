Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 29 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад по факту пожара в московском Театре Сатиры

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по факту пожара в Театре Сатиры в Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту пожара в Театре Сатиры в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Председатель СКР поручил руководителю столичного управления СКР Андрею Стрижову предоставить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Отмечается, что доследственная проверка поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Причиной пожара в здании назвали нарушение техники безопасности во время ремонта. Площадь возгорания на пике достигала 250 квадратных метров. Горел купол здания, созданный из деревянных конструкций. Во время возгорания из здания эвакуировали 50 человек.

Из-за пожара также был перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время открыто движение по одной полосе в направлении Брестской улицы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод по переработке нефти в Ярославле. Украинский дрон впервые долетел в этот регион

      Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

      Врач назвал способы увеличить продолжительность жизни за пять минут в день

      На стене российской школы разместили цитату осудившего СВО артиста

      В России хозяйку питбуля избили после нападения собаки на пенсионерку и ее дочь

      Губернатор подтвердил перехват атаковавшего НПЗ под Ярославлем беспилотника

      Российского военного отправили в колонию за отказ от участия в боевых действиях

      Европейская авиакомпания начнет чаще летать в Россию

      ФНС стала наказывать за получение арендных платежей на один вид счетов

      Лоза назвал причины ненужности Пугачевой россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше