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12:18, 28 января 2024Россия

Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры

Причиной пожара в Театре Сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонте

Фото: МЧС России

Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, предварительная причина — нарушение техники безопасности при ремонтных работах. Отмечается, что площадь пожара достигла 250 квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что огонь распространяется по деревянным конструкциям. В тушении в настоящее время принимают участие 76 огнеборцев и 21 единица техники. В связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

Из здания эвакуируют людей. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

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      Екатерина Кашурникова
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