Причиной пожара в Театре Сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонте

Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, предварительная причина — нарушение техники безопасности при ремонтных работах. Отмечается, что площадь пожара достигла 250 квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что огонь распространяется по деревянным конструкциям. В тушении в настоящее время принимают участие 76 огнеборцев и 21 единица техники. В связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестскую улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

Из здания эвакуируют людей. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.