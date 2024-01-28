Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 28 января 2024Россия

В Театре Сатиры отменили спектакли

В горевшем в центре Москвы Театре Сатиры отменили вечерние спектакли
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вечерние спектакли отменили в Театре Сатиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Спектакли отменены для завершения работ после тушения пожара, уточнили там. О том, что возгорание полностью ликвидировано, в МЧС сообщили в 14:04 воскресенья, 28 января.

По данным Mash, из-за пожара могли быть повреждены театральные костюмы. Таким образом, под угрозой оказались все спектакли театра, пишет Telegram-канал.

Материалы по теме:
Проклятые земли, рыцари и руины. Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы
Проклятые земли, рыцари и руины.Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы
31 октября 2021
Кантата янтарного края. В Калининграде завершился международный фестиваль классической музыки
Кантата янтарного края.В Калининграде завершился международный фестиваль классической музыки
7 июня 2022
«Найдено меньше процента ценностей» Существует ли подземный город под Калининградом и какие тайны он хранит?
«Найдено меньше процента ценностей»Существует ли подземный город под Калининградом и какие тайны он хранит?
16 декабря 2021

Ранее в пресс-службе Театра Сатиры зрителям пообещали вернуть деньги за отмененный утренний спектакль Александра Ширвиндта «Дороги, которые нас выбирают».

Причиной пожара в здании назвали нарушение техники безопасности во время ремонта. Площадь возгорания на пике достигала 250 квадратных метров. Горел купол здания, созданный из деревянных конструкций. Во время возгорания из здания эвакуировали 50 человек.

Из-за пожара также был перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время открыто движение по одной полосе в направлении Брестской улицы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило об улучшении положения в зоне СВО

      Медведев проиграл в финале Australian Open

      В ВСУ рассказали про желание бить западными ракетами «вглубь территории России»

      Никас Сафронов напишет портрет кота Твикса

      Телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в эфире программы «Привет, Андрей!»

      Украинку задержали в аэропорту европейского города с десятками патронов в багаже

      Фьюри высмеял деталь внешнего вида Усика

      Курьер ресторана обиделся на увольнение и пришел к коллегам с гранатой

      На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

      Группа «Би-2» впервые вышла на связь после задержания в Таиланде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше