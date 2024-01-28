В Театре Сатиры отменили спектакли

В горевшем в центре Москвы Театре Сатиры отменили вечерние спектакли

Вечерние спектакли отменили в Театре Сатиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Спектакли отменены для завершения работ после тушения пожара, уточнили там. О том, что возгорание полностью ликвидировано, в МЧС сообщили в 14:04 воскресенья, 28 января.

По данным Mash, из-за пожара могли быть повреждены театральные костюмы. Таким образом, под угрозой оказались все спектакли театра, пишет Telegram-канал.

Ранее в пресс-службе Театра Сатиры зрителям пообещали вернуть деньги за отмененный утренний спектакль Александра Ширвиндта «Дороги, которые нас выбирают».

Причиной пожара в здании назвали нарушение техники безопасности во время ремонта. Площадь возгорания на пике достигала 250 квадратных метров. Горел купол здания, созданный из деревянных конструкций. Во время возгорания из здания эвакуировали 50 человек.

Из-за пожара также был перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. В настоящее время открыто движение по одной полосе в направлении Брестской улицы.