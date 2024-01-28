Людей эвакуировали из горящего Театра Сатиры

Из горящего в центре Москвы Театра Сатиры эвакуировали 50 человек

Из горящего в центре Москвы здания Театра Сатиры эвакуировали 50 человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС.

Там добавили, что огонь распространился на 250 квадратных метров расположенного на Триумфальной площади здания. Он идет по куполу, выполненному из деревянного обрешетника.

РБК в пресс-службе театра подтвердили, что люди из здания эвакуированы. «Был не пожар, а задымление. Были вызваны пожарные расчеты. Люди, согласно технике пожарной безопасности, были эвакуированы. Ситуация под контролем. Без пострадавших», — заявили там.

В театре из-за пожара отменят утренний спектакль «Дороги, которые нас выбирают», который должен был начаться в 12:00. Деньги зрителям вернут в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС опубликовало видео пожара. На кадрах серый дым идет с крыши здания. На улице припаркованы множество пожарных автомобилей, а также машина скорой помощи.