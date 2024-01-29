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13:54, 29 января 2024Мир

Во Франции призвали уничтожить ЕС из-за давления на Венгрию по Украине

Политик Филиппо: ЕС необходимо уничтожить из-за давления на Венгрию по Украине

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) необходимо уничтожить из-за давления на Венгрию по вопросу финансовой поддержки Украины. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!» — призвал политик.

Ранее Филиппо заявил о необходимости прекратить поставлять на Украину финансовую и военную помощь. По его мнению, высокий уровень коррупции сводит на нет помощь Киеву и делает ее бесполезной. Он также добавил, что страны Запада сейчас занимаются разжиганием конфликта, в то время как они должны способствовать мирному урегулированию.

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      Максим Габриелян
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