Политик Филиппо: ЕС необходимо уничтожить из-за давления на Венгрию по Украине

Европейский союз (ЕС) необходимо уничтожить из-за давления на Венгрию по вопросу финансовой поддержки Украины. Об этом заявил французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X.

«Шантаж и угрозы... ЕС использует преступные бандитские методы! Эту мафию необходимо уничтожить!» — призвал политик.

Ранее Филиппо заявил о необходимости прекратить поставлять на Украину финансовую и военную помощь. По его мнению, высокий уровень коррупции сводит на нет помощь Киеву и делает ее бесполезной. Он также добавил, что страны Запада сейчас занимаются разжиганием конфликта, в то время как они должны способствовать мирному урегулированию.