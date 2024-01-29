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12:07, 29 января 2024Наука и техника

На горнолыжных курортах обнаружили токсичные химикаты

На лыжных курортах в Австрийских Альпах обнаружили токсичные ПФАС

Фото: gorillaimages / Shutterstock / Fotodom

Ученые Института Джеймса Хаттона в Абердине (Шотландия) и Университета Граца в Австрии показали, что лыжники оставляют токсичные химические вещества — перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС) — на горнолыжных склонах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science: Processes & Impacts.

14 различных типов химикатов, обычно используемых в лыжном воске, были обнаружены в почве лыжных курортов в Австрийских Альпах в чрезвычайно высоких концентрациях. Эти вещества относят к вечным химикатам, то есть они могут накапливаться и распространяться в окружающей среде, включая грунтовые воды.

Хотя ряд международных организаций по лыжному спорту запретили использование лыжных смазок, содержащих ПФАС, на международных соревнованиях этот запрет начал действовать лишь недавно, поскольку на разработку подходящих методов тестирования потребовалось время.

ПФАС представляет собой группу из более чем 12 тысяч синтетических химических веществ, которые начали применяться в 1940-х годах и широко используется в предметах домашнего обихода, от сковородок до водонепроницаемых курток.

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      Александр Еникеев
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