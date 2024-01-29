Среда обитания
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18:42, 29 января 2024Среда обитания

Дачникам назвали эффективный способ борьбы с тлей

Эксперт Коврижных: с тлей эффективнее всего бороться инсектицидами

Фото: Heinz Krimmer / Globallookpress.com

Бороться с тлей дачникам помогут ряд проверенных препаратов. Их в разговоре с изданием «БелНовости» перечислила ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Эксперт отметила, что борьба с вредителем может быть сложной, при этом ряд инсектицидов справится с ними за 1-2 дня. Препараты подойдут для борьбы с тлей на овощных, ягодных и цветочных культурах, а также на плодовых деревьях и кустарниках. Среди таких препаратов Коврижных назвала «Искру», «Корадо», «Актара», «Танрек» и другие.

Ученый также перечислила правила, которые стоит соблюдать при использовании препаратов. Обработка проводится в сухую и тихую погоду. Опрыскивать растения рекомендуется вечером. Раствор необходимо готовить в соответствии с указаниями на упаковке.

Инсектициды эффективны не только против тли, они также помогут бороться с другими вредителями, указала агроном.

Ранее в качестве средства против вредителей Анастасия Коврижных рекомендовала использовать перекись водорода. Она также подойдет в качестве подкормки для комнатных растений.

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      Мария Черкасова
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