Обнаружен недостаток темной материи в Млечном Пути

MNRAS: в центре Млечного Пути находится меньше темной материи

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что звезды, расположенные на окраине диска Млечного Пути, движутся медленнее, чем ожидалось, по сравнению со звездами, находящимися ближе к центру галактики. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), гравитационное ядро Млечного Пути может содержать меньше темной материи.

Астрономы проанализировали данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia и наземного инструмента APOGEE. Было измерено движение более чем 33 тысяч звезд и то, насколько быстро они вращаются в галактическом диске с учетом расстояния от центра. Затем ученые построили кривую вращения галактики, показывающую, насколько быстро вращается материя на заданном расстоянии от ядра галактики.

Кривая вращения была использована для расчета распределения темной материи — скрытой массы, за счет которой объясняется более высокая скорость материи во внешних областях галактики, чем следует ожидать за счет видимого вещества. Полученная карта показала, что Млечный Путь имеет более легкое ядро, то есть в центре галактики содержится недостаточное количество темной материи.

По словам авторов, такой результат противоречит другим измерениям. Научная работа в конечном итоге может улучшить понимание природы темной материи и ее роли в формировании галактик.