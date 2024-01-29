Последствия ликвидации крупнейшего в Китае девелопера оценили

Эксперт Гришунин: ликвидация Evergrande замедлит рост кредитования девелоперов

Ликвидация компании Evergrande может замедлить темпы роста кредитования застройщиков в Китае. Последствия закрытия крупнейшего в стране девелопера в разговоре с агентством РИА Новости оценил управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Это демонстрирует замедление темпов роста ВВП в Китае, отмечает эксперт. С тех пор, как Evergrande признали банкротом, банки успели сформировать резервы на потери по такому долгу.

Гришунин предполагает, что перспективные активы вывели из компании заранее, поэтому дальнейшее ее существование было бессмысленным. Тем не менее решение о ликвидации застройщика грозит КНР репутационными рисками перед инвесторами и оттоком капитала с фондовых рынков.

Решение о ликвидации застройщика Evergrande было принято судом Гонконга 29 января. Обязательства компании на тот момент составили более 300 миллиардов долларов. Более чем за два года застройщик не смог представить конкретный план реструктуризации долга. По итогам вердикта акции Evergrande подешевели до исторического минимума, после чего торги были остановлены.