Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 29 января 2024Мир

Генконсульство установит личность напавшего на церковь в Стамбуле россиянина

Генконсульство РФ установит личность россиянина, напавшего на церковь в Стамбуле

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Сотрудники российского генконсульства в Турции уточняют личность гражданина РФ, напавшего на церковь в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент задержаны 47 человек, подозреваемые в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника», — указали в дипмиссии.

В воскресенье, 28 января, неизвестные открыли стрельбу в католической церкви в Стамбуле. В вооруженном нападении на храм местная полиция заподозрила двоих иностранцев — граждан России и Таджикистана. По предварительной информации, они являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за данное преступление. Всех задержанных допросят.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

      Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше