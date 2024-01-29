Генконсульство установит личность напавшего на церковь в Стамбуле россиянина

Генконсульство РФ установит личность россиянина, напавшего на церковь в Стамбуле

Сотрудники российского генконсульства в Турции уточняют личность гражданина РФ, напавшего на церковь в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент задержаны 47 человек, подозреваемые в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника», — указали в дипмиссии.

В воскресенье, 28 января, неизвестные открыли стрельбу в католической церкви в Стамбуле. В вооруженном нападении на храм местная полиция заподозрила двоих иностранцев — граждан России и Таджикистана. По предварительной информации, они являются членами «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за данное преступление. Всех задержанных допросят.