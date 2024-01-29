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19:44, 29 января 2024Бывший СССР

Киев решил принудительно эвакуировать детей из подконтрольной ВСУ части ДНР

Украина принудительно эвакуирует 73 ребенка из подконтрольной ВСУ части ДНР

Фото: Reuters

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве республики по вопросам реинтеграции.

В ведомстве пояснили, что речь идет о девяти населенных пунктах, из которых планируют эвакуировать 135 человек: 73 ребенка и 62 сопровождающих — членов семей. Там также уточнили, что вывозить их будут в Житомирскую и Закарпатскую области.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что власти Украины проведут обязательную эвакуацию в двух общинах Купянского района. По его словам, в находящихся там населенных пунктах проживает свыше трех тысяч человек, из которых 279 — дети.

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