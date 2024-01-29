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17:24, 29 января 2024Ценности

Ксения Собчак оценила образ Кристины Асмус с премии «Золотой орел»

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка Ксения Собчак оценила образ актрисы Кристины Асмус, в котором последняя посетила премию «Золотой орел». На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале, насчитывающем 295 тысяч подписчиков.

Асмус появилась на мероприятии в корсетном платье длины макси черного цвета и с макияжем в стиле smoky eyes. Телезвезде также сделали укладку с эффектом мокрых волос. В качестве украшения она предпочла крупное колье. «Самый проработанный лук в комбинации "мейк плюс укладка плюс украшения плюс наряд", как ни странно, у Кристины Асмус», — заявила Собчак.

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Кроме того, ведущая позитивно отозвалась о внешнем виде другой гостьи премии — Марьяны Спивак, которая предпочла минималистичное черное платье в сочетании с бусами из жемчуга. «Правда, жемчуг тут немного из другой оперы. Я бы убрала сотуар, а серьги заменила на максимально нейтральные аккуратные бесцветные бриллианты», — заключила автор поста.

Ранее в январе Собчак показала внешность без макияжа и укладки. Журналистка запечатлела себя в одном из залов йога-студии.

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      Карина Черных
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