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22:33, 29 января 2024Россия

Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью

Фото: David W Cerny / Reuters

Над территорией Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа была совершена около 21:50 по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили три снаряда от украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях информации от оборонного ведомства не поступало. Кроме того, вечером 29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал и об атаке украинских дронов-камикадзе. Никто не пострадал, были повреждено несколько машин.

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      Марина Совина
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