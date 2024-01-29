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21:21, 29 января 2024Россия

Три снаряда от «Урагана» уничтожили над Белгородской областью

Минобороны: 3 снаряда от РСЗО «Ураган» уничтожили над Белгородской областью

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Дежурные средства ПВО уничтожили три снаряда от украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщили в Минобороны России.

О пострадавших и разрушениях информации от оборонного ведомства не поступало.

Незадолго до сообщения Минобороны о работе ПВО над Белгородской областью рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, вечером 29 января Гладков сообщал и об атаке украинских дронов-камикадзе. Никто не пострадал, были повреждено несколько машин.

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      Марина Совина
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