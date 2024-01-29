В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — пояснил он.

По предварительным данным, отметил глава области, пострадавших нет. В результате атаки в поселке Хотмыжск повреждения получил один частный дом, где оказалось выбито окно, посечена машина и забор. В светлое время суток подомовой обход продолжится, добавил он.

Ранее стало известно, что три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область. «Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — пояснил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.