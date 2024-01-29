Москвичам пообещали спокойную неделю

Синоптик Шувалов: москвичей ожидает теплая неделя

Москвичей ожидает спокойная и теплая неделя. Такую погоду жителям столицы пообещал синоптик Александр Шувалов, передают «Известия» в понедельник, 29 января.

По словам Шувалова, скачков давления и температуры не будет. Температура воздуха может варьироваться от 0 до минус 5 градусов. Во вторник и четверг в центре Москвы может наступить слабая оттепель. Вероятность осадков выше 50 процентов во вторник, четверг и пятницу.

«Но в основном это небольшой снег и далеко не повсеместно, то есть хорошая спокойная неделя с теплой погодой, с температурой на четыре-пять градусов выше обычной для конца января — начала февраля», — отметил Шувалова.

Ранее Москве предрекли падение в «барическую ложбину». В начале февраля давление в столице резко понизится.