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17:30, 29 января 2024Среда обитания

Москвичам пообещали резкое похолодание

Синоптик Вильфанд: к выходным в Москве резко похолодает

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва» 

В Москве к выходным резко похолодает. Прогнозом на конец недели с Агентством городских новостей «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Четверг, 1 февраля, выдастся по-весеннему теплым, после чего температура ощутимо понизится. К субботе, 3 февраля, погода в столице вернется к климатической норме. Ночью столбики термометров понизятся до минус 11 — минус 6. Днем температура будет держаться на уровне минус 6 — минус 2. Помимо похолодания, ожидается небольшой снег, пообещал синоптик.

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Атмосферное давление в четверг составит 758-760 миллиметров ртутного столба, но к вечеру пятницы упадет на 20 миллиметров. В субботу оно понизится еще на несколько миллиметров.

Ранее метеочувствительных москвичей предупреждали о барической ложбине в конце января-начале февраля. При этом резкое снижение давления, по мнению метеорологов, почти не отразится на температурном режиме. Неделя окажется теплее нормы на три-пять градусов.

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      Виктория Клабукова
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