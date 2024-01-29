На авиарейсах внутри России разрешат розничную продажу алкоголя

«Известия»: на авиарейсах по России разрешат розничную продажу алкоголя

В зонах внутренних вылетов аэропортов планируется временно разрешить розничную продажу алкоголя, сообщают «Известия». Предполагается, что мера будет действовать до 30 июня 2026 года.

Речь о торговых точках и магазинах duty free в залах ожидания, а также выдачи багажа. Как отмечает издание, фактически сейчас снимается действующий в стране запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00.

Уже в марте правительственный законопроект готовится рассмотреть Госдума.

При этом распивать алкоголь на борту самолета будет по-прежнему запрещено. Все купленное необходимо будет положить в ручную кладь.

В Минфине считают, что это поможет бизнесу, пострадавшему в пандемию и после санкции. Однако эксперты считают, что это может привести к увеличению числа авиадебоширов.