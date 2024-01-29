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13:02, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине обнаружили воровство миллиона долларов на продуктах для ВСУ

Министр обороны Украины Умеров: выявлено $1,3 млн коррупции на продуктах для ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Комиссия Министерства обороны (МО) Украины выявила коррупцию в размере более миллиона долларов на поставках продовольствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проверки одной из военных частей. О воровстве на продуктах для украинской армии рассказал глава МО Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). (...) По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям», — отметил руководитель военного ведомства.

По его словам, в бюджет Киева были также возвращены полтора миллиарда гривен (50 миллионов долларов), разворованных на поставках артиллерийских снарядов для ВСУ.

В том же посте Умеров рассказал о внеплановых проверках военкоматов. Глава МО написал, что выездными комиссиями было зафиксировано множество нарушений.

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      Глеб Палехов
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