При проверках украинских военкоматов выявили множество нарушений

Глава Минобороны Украины Умеров заявил о нарушениях при проверке военкоматов

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в ходе незапланированных проверок военкоматов в стране было выявлено большое количество различных нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Проводим незапланированные проверки ТЦК (территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру») в регионах. Фиксируем множество нарушений», — заявил Умеров.

По словам главы Минобороны, в стране приступили к устранению всех выявленных нарушений.

Ранее глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев рассказал, что в стране хотят ввести базовую военную службу для всех граждан от 18 до 25 лет. Согласно законопроекту, человек, которому исполнилось 18 лет, сам должен выбрать время, когда он готов пройти такую подготовку. Она станет заменой срочной службы, которая включает трехмесячное обучение — базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки.