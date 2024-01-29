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14:07, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали власти из-за лжи об успехах ВСУ

Украинский политик Тука потребовал от Киева не лгать о ситуации на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев должен раскрыть реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перестать лгать об успехах на фронте. За ложь о ситуации в стране власти Украины раскритиковал украинский политик Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой», видео доступно на Youtube.

«Когда практически два года нам рассказывали (...), что это на два-три месяца, что летом мы будем в Крыму, — кто-то там обещал интервью с набережной Ялты; что в армии все отлично, что мы сейчас в мае устроим контрнаступление (...) — всю эту ахинею распространяли не профессиональные военные», — уверен Тука.

Он отметил, что действующая власть подчинила себе все информационные каналы и лжет своим гражданам. В качестве положительного примера политик привел Израиль, который не скрывает неудач в ходе ведения боевых действий, несмотря на конфликт.

Ранее украинские власти раскритиковали в Испании. По мнению журналистов ABC, Киев терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, а коррупция на Украине процветает.

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      Глеб Палехов
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