Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 24 января 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об отчаянии Зеленского

Издание ABC заявило, что Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач Украины

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Владимир Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач страны в конфликте с Россией и проблем с помощью Запада. Об этом заявило испанское издание ABC, передает РИА Новости.

«Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — подчеркивается в материале.

По мнению автора статьи, Зеленский в отчаянии ожидает, когда обстановка в мире поменяется в более благоприятную для него сторону. В материале также утверждается, что политик старается не допустить того, чтобы конфликт на Украине перестал привлекать внимание из-за других международных проблем. Однако у России больше шансов на успех, заключается в статье.

Ранее американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о Зеленском, раскрыл, что у украинского лидера есть «наркотическая зависимость» от внимания публики. Кроме того, по его словам, Зеленский не способен адекватно реагировать на критику. Он назвал эти качества слабыми местами политика.

Перед этим немецкое издание ZDF сообщило, что ВСУ оставляют территории, поскольку испытывают серьезную нехватку боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Получены свидетельства о меньшем возрасте Вселенной

      Появился список находившихся на борту сбитого Ил-76 пленных украинцев

      Сенатор раскрыл детали полета сбитого Ил-76 с пленными солдатами ВСУ

      На Западе заявили об отчаянии Зеленского

      Минобороны раскрыло детали сорванного обмена пленными с Украиной

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше