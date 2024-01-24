Издание ABC заявило, что Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач Украины

Владимир Зеленский оказался в отчаянии из-за неудач страны в конфликте с Россией и проблем с помощью Запада. Об этом заявило испанское издание ABC, передает РИА Новости.

«Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — подчеркивается в материале.

По мнению автора статьи, Зеленский в отчаянии ожидает, когда обстановка в мире поменяется в более благоприятную для него сторону. В материале также утверждается, что политик старается не допустить того, чтобы конфликт на Украине перестал привлекать внимание из-за других международных проблем. Однако у России больше шансов на успех, заключается в статье.

Ранее американский журналист Саймон Шустер, написавший книгу о Зеленском, раскрыл, что у украинского лидера есть «наркотическая зависимость» от внимания публики. Кроме того, по его словам, Зеленский не способен адекватно реагировать на критику. Он назвал эти качества слабыми местами политика.

Перед этим немецкое издание ZDF сообщило, что ВСУ оставляют территории, поскольку испытывают серьезную нехватку боеприпасов.