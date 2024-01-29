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15:10, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине заменили главу агентства оборонных закупок

Минобороны Украины заменило главу агентства оборонных закупок

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Министерство обороны Украины заменило главу агентства оборонных закупок, теперь его возглавит Марина Безрукова, ранее работавшая в «Укрэнерго». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая сделает невозможным проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Смена менеджмента — это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок», — прокомментировал назначение заместитель Министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Отмечается, что с 2017 года Безрукова работала в «Укрэнерго», где «разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий».

В январе генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в стране в 2023 году резко выросло число возбужденных уголовных дел в военной сфере. Он отметил, что по фактам коррупции и правонарушений в сфере воинского учета за год было заведено более 220 уголовных дел.

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      Александр Курбатов
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