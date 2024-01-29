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19:06, 29 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об испытании вооружения на поле боя

Украинский министр Камышин: у Киева нет времени отдельно испытывать оружие
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

У Киева нет времени отдельно испытывать оружие, производимое на Украине — его испытания проходят прямо на поле боя. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Александр Камышин, пишет журнал Time.

Как отмечает журналист издания, в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по России свое вооружение и боеприпасы. Корреспондент Time в Киеве Саймон Шустер рассказал, что украинцы тщательно охраняют оружие в случае применения — кроме солдат, которые его применяют, и нескольких инженеров, к нему никого не допускают.

«У нас нет времени испытывать эти вещи на полигонах. Мы испытываем их в бою. Поэтому мы должны быть там, осуществляя корректировки», — заявил Камышин.

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