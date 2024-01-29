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17:13, 29 января 2024Мир

На Западе пожаловались на сильное отставание Украины из-за европейских сварщиков

FT: из-за недостатка сварщиков Западу для снабжения ВСУ оружием нужно два года

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Из-за нехватки сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих производителям оборонной продукции на Западе нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были снабжены так же хорошо, как и российские войска. Об этом сообщает Finencial Times (FT).

«Сегодня в оборонной промышленности всем нужны станки, всем нужны квалифицированные рабочие. Очень сложно найти технику, а время доставки становится все дольше и дольше», — приводит издание слова исполнительного директора концерна Czechoslovak Group (CSG) Дэвида Чура.

Отмечается, что сейчас из-за увеличения поставок на Украину расходы западных стран на оборону увеличиваются, что приводит к росту числа заказов, но при этом и к длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированной рабочей силы.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская оборонная промышленность оказалась недостаточно подготовлена к поддержке Украины. Указав на рост расходов стран Евросоюза на оборону на 40 процентов в сравнении с 2014 годом, темпы наращивания военной промышленности он охарактеризовал как недостаточно быстрые.

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      Семен Александров
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