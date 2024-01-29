Напавший на полицейских в центре Москвы стал фигурантом дела

СК возбудил дело по факту нападения мужчины на трех полицейских в центре Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на троих полицейских в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Фигуранту дела предъявлено обвинение, он признал вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

По данным следствия, 28 января мужчина на улице Охотный Ряд распылил в лица трех сотрудников полиции жидкость из перцового баллончика, после чего толкнул одного из них. Несмотря на сопротивление, напавшего задержали и доставили в отдел полиции. Там установили, что задержанный -— 22-летний уроженец Ставропольского края, проживающий в столице. Его уже неоднократно задерживали за акции в поддержку Украины.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с травмами и химическим ожогом глаз.