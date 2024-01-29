В США заявили об увеличении числа наступательных операций России в зоне СВО

CNN: российские войска второй день проводят по 50 боестолкновений в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России увеличивают количество наступательных операций в зоне специальной военной операции (СВО), в то время как украинцам приходится постоянно отступать, передает телеканал CNN.

Как уточнили эксперты, российская сторона второй день проводит по 50 боестолкновений, наступает на большей части линии фронта. При этом Вооруженые силы Украины (ВСУ) пытаются удержать свои позиции, поскольку у них заканчиваются боеприпасы, а средства от США на новое оружие еще не получены.

По данным журналистов, бои идут на северо-востоке Украины, на участке, где сходятся Харьковская и Луганская области. У россиян значительно больше дронов, чем у украинцев, указали специалисты. «Второй день подряд они ежедневно проводят 50 боев. Противник активен на всех направлениях», — подчеркнул Александр Штупун, представитель украинской армии, ответственный за операции на юге Запорожской области.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские военные продолжают наступление по всему фронту.