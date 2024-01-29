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04:42, 29 января 2024Мир

В пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался автомобиль

Yonhap: в пост охраны у российского посольства в Сеуле врезался внедорожник

Фото: Kim Jae-Hwan / Global Look Press

Внедорожник врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Южной Корее, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на пожарные службы.

Инцидент произошел около 22:10 (в Москве в это время было 16:10) в воскресенье, 28 января. Автомобиль врезался в пост охраны перед российским посольством в районе Чонно-гу. Как уточнило издание, полицейский на посту получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. У него диагностировали серьезные травмы шеи и плеча.

Известно, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет подробности происшествия.

Ранее посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Сеул не желает поражения России в спецоперации. По словам дипломата, интересам Сеула не только не противоречит, но, возможно, соответствует сохранение Россией позиции ведущей мировой державы — чтобы она оставалась дружественным и сильным соседом Южной Кореи.

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      Марина Совина
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