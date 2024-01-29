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15:51, 29 января 2024Наука и техника

Определено подходящее для поисков жизни место на Марсе

Science Advances: в кратере Джезеро обнаружили схожие с земными отложения

Изображение: Svein-Erik Hamran, Tor Berger, David Paige, University of Oslo, UCLA, California Institute of Technology Jet Propulsion Laboratory, NASA

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Осло определили самое подходящее для поисков жизни место на Марсе, где с высокой вероятностью можно найти остатки живых организмов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Планетологи показали что около трех миллиардов лет назад, когда кратер Джезеро был заполнен водой, на его дне сформировались слои отложений из материала, который принесла впадающая в него река. Схожие процессы происходят и на Земле. Когда озеро высохло, а отложения подверглись эрозии, на поверхности образовались геологические особенности, обнаруженные марсоходом Perseverance.

В период с мая по декабрь 2022 года ровер проводил исследования западной дельты реки, впадавшей в кратер, использовав георадар RIMFAX (англ. Radar Imager for Mars' subsurface experiment) для изучения пород в районе мыса Нукшак. Было выявлено два различных периода формирования отложений, которые происходили между двумя периодами эрозии.

Дно кратера ниже дельты не является равномерно плоским, что позволяет предположить о периоде эрозии до формирования озерных отложений. Отложения в первом слое имеют правильную и горизонтальную форму, что делает их аналогом озерных отложений на Земле. Второй слой возник, когда колебания уровня озера способствовали появлению широкой дельты, простирающейся вглубь кратера, но сейчас отступившей обратно к устью реки.

По словам авторов, равномерность и горизонтальность отложений нижней части дельты, наблюдаемые на радиолокационных сечениях, указывают на то, что они отлагались в спокойной озерной среде. Она могла служить подходящей средой для обитания живых организмов.

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      Александр Еникеев
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