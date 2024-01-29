Пассажирский самолет экстренно сел в Стамбуле после удара молнии

В пассажирский лайнер Turkish Airlines ударила молния на рейсе Стамбул — Анталья

Летевший над Турцией пассажирский самолет Turkish Airlines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт отправления после удара молнии. Об этом сообщило издание Sanayi Gazetesi.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 737 из Стамбула в Анталью 29 января. Известно, что лайнер вылетел из аэропорта в 9:25 по местному времени (совпадает с Москвой), но вскоре после набора высоты в него ударила молния. Командир воздушного судна сообщил о произошедшем диспетчерам и решил вернуться в Стамбул.

Борт благополучно сел в авиагавани около 10:16. Затем технические специалисты тщательно осмотрели самолет и приняли другие необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

На сайте авиакомпании указано, что в итоге лайнер вылетел из Стамбула в 11:56 и приземлился в Анталье в 13:02. Задержка прибытия составила чуть более двух часов.

Ранее в самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту дважды попала молния во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Москвы в Томск, из-за непогоды пилотам пришлось уйти на запасной аэродром в Новосибирск.