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12:46, 29 января 2024Мир

Патрушев высказался о нескором конце войны англосаксов против России

Патрушев: прокси-война Запада против России не закончится после СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Даже после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине и завершения горячей фазы конфликта англосаксы в лице Запада не прекратят вести прокси-войну против России. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«Неоднократно враг приходил с огнем и мечом на нашу землю. И сейчас США, НАТО и их сателлиты руками киевского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир не прекратит даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине», — сказал Патрушев по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее секретарь Совбеза заявлял, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы. Такую мысль он выразил в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм». «Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — расчленить нашу страну, уничтожить русский мир и истребить народы, населяющие Россию», — высказался Патрушев.

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      Виктория Кондратьева
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