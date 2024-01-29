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09:25, 29 января 2024Силовые структуры

В российском городе радиолюбитель попался на прослушке полиции и метрополитена

В Петербурге радиолюбитель прослушивал полицию и метрополитен

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Петербурге силовики задержали радиолюбителя, занимавшегося прослушкой полиции и метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задержанный, оказавшийся 40-летним местным жителем, в центре города 28 января использовал рацию, настроенную на частоты силовых структур и транспортной компании, и прослушивал их. В его телефоне нашли переписку на украинском языке.

Полиция составила на него протокол о мелком хулиганстве. С ним пообщались сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД, но он у них не вызвал интереса. Петербуржца оставили в отделе полиции на ночь. В понедельник, 29 января, задержанного отвезут в суд, который должен принять решение о привлечении его к административной ответственности.

26 января сообщалось, что в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, которые передавали Украине данные о подразделениях Вооруженных сил России. Они установили контакт с представителем украинских спецслужб, которым за деньги раскрывали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа, участвующих в специальной военной операции.

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      Любовь Ширижик
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