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11:56, 29 января 2024Среда обитания

Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России

Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется минимум 70 зарплат

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат. Такие подсчеты приводят аналитики «Тинькофф Журнала» в своем исследовании.

Специалисты изучили цены на квартиры площадью от 30 до 40 квадратных метров на одной популярной площадке с объявлениями в крупных городах России. В одних населенных пунктах получилось больше первичного жилья, а в других — вторичного. Поэтому аналитики отдельно посчитали медианную стоимость каждого типа квартир и взяли среднее значение между ними.

Средние зарплаты считали исходя из данных популярного сайта с вакансиями. При этом учитывали, что в семье, где два человека работают, зарплату одного партнера откладывают на покупку будущей квартиры, а на жизнь, оплату ЖКУ и другие траты идут доходы второго.

Так, медианной зарплатой в крупных городах России оказалась сумма в 50 тысяч рублей, а медианная цена однокомнатной квартиры — 4,3 миллиона рублей. Получается, среднестатистическому россиянину потребуется работать чуть более семи лет и получить 86 зарплат.

Самыми недоступными «однушки» оказались в Москве — для них потребуется получить 164 зарплаты или непрерывно проработать почти 14 лет. Медианная зарплата в столице — 70 тысяч рублей, а медианная цена однокомнатной квартиры — 11,8 миллиона рублей (почти вдвое больше, чем в среднем по стране).

Второе место по недоступности жилья заняла Казань. Там на покупку однушки нужны 126 зарплат, или 10,5 года труда. Зарплата в городе равна медианной по стране — 50 тысяч рублей, а медианная цена «однушки» несильно уступает Петербургу — около 6,3 миллиона рублей.

Лидером по доступности жилья оказался Челябинск — там нужно получить 73 зарплаты для накопления на «однушку» стоимостью 3,6 миллиона рублей. При этом доходы там примерно на том же уровне, что в Казани — медианный показатель равен 50 тысячам рублей.

Ранее россиянам назвали минимальный уровень зарплаты для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку. Так, в среднем по стране заемщик с жильем в новостройке должен зарабатывать около 35 тысяч рублей в месяц.

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      Нина Ташевская
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