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11:40, 29 января 2024Россия

Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ВСУ Ил-76

Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков разбившегося Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Handout / Reuters

Получены предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого украинскими войсками самолета Ил-76. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, расшифровка данных бортовых самописцев занимает «максимум полчаса, дальше идет осмысление».

Военно-транспортный самолет был сбит Вооруженными силами Украины 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих.

Президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение самолета, заявил, что украинское военное руководство не могло не знать о перевозке военнослужащих ВСУ. Он пообещал обнародовать результаты расследования крушения самолета.

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      Алан Босиков
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