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15:32, 29 января 2024Мир

Помощник Путина раскрыл главную тему предстоящих переговоров России и Турции

Помощник президента Ушаков: Украина будет главной темой переговоров РФ и Турции

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Одной из главных тем предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана станет Украина. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одним из основных предметов переговоров», — сказал он.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщил, что Анкара рассчитывает на визит российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале.

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      Виктория Кондратьева
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