Потерявших документы на жилье россиян призвали не беспокоиться

Юрист Киракосян: утерянные документы на жилье можно восстановить через ЕГРН

Потерянные документы на жилье россияне могут восстановить через Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила советник адвокатского бюро «БВМП» Сусана Киракосян.

Запись в ЕГРН является доказательством права собственности на квартиру или дом, а выписка из реестра будет иметь столько же веса, сколько оригинальный документ. Ее можно получить в течение трех дней.

В ведомстве также можно получить дубликат документа-основания права собственности — договора купли-продажи, дарения, ренты или договора долевого участия (ДДУ). Однако если договор был заключен до 31 января 1998 года, то запрос следует сделать в Бюро технической инвентаризации (БТИ) или нотариусу.

Документ также можно получить в банке, если он принимал участие в ранее совершенной сделке с недвижимостью, добавил адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts Алексей Агеев. Он уточнил, что кредитная организация не обязана выдавать такую бумагу, но, скорее всего, пойдет навстречу клиенту.

За копией технического паспорта россияне могут обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) или к кадастровому инженеру.

Ранее россиянам напомнили о самом опасном виде сделки с недвижимостью. Это сделка без юридической проверки продавца и самого объекта. При проведении такой проверки важно узнать, кто является собственником недвижимости и законно ли он ее получил.