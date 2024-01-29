Предсказано будущее цен на жилье в России

Life.ru: сильного падения цен на жилье в России ждать не стоит

С 1 февраля сильного падения цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке ждать не стоит. Такое будущее в сфере недвижимости предсказали опрошенные Life.ru эксперты.

По прогнозам директор направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерия Кочеткова, спрос на строящиеся квартиры в 2024 году может снизиться на 35 процентов. Однако цены формируются не только за счет интереса покупателей, но и от себестоимости строительства — она пока не снижается, отметил эксперт.

Поэтому снижение цен маловероятно, оно может коснуться только неликвидных объектов. Если застройщики не договорятся с банками по субсидированию ставок льготной ипотеки, то квартиры в новостройках рискуют даже подорожать на 10-15 процентов, предупредил Кочетков.

На вторичном рынке тоже не стоит ждать сильных изменений, считают специалисты. Так, по прогнозам эксперта агентства «Министерство недвижимости» Петра Зверева, при сохранении высоких ставок по ипотеке цены могут снизиться — это произойдет примерно через полгода. Однако в основном это будет касаться квартир в старом жилом фонде с плохим ремонтом.

Ранее эксперты подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры среднестатистическому россиянину потребуется полностью отложить 86 зарплат. Самыми недоступными «однушки» оказались в Москве — для них потребуется получить 164 зарплаты, или непрерывно проработать почти 14 лет.