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18:31, 29 января 2024Россия

Путин закончил заседание с Лукашенко шуткой об обеде

Президент Путин закончил Высший госсовет СГ с участием Лукашенко шуткой об обеде

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин закончил заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) с участием белорусского лидера Александра Лукашенко шуткой об обеде. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства зачитал последние строки документа, в котором содержался сценарий мероприятия.

«Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания (...) Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов госсовета на рабочий обед (...) Спасибо большое», — пошутил Путин в конце заседания госсовета СГ.

Ранее стало известно содержимое удивившей Путина папки с документами.

Заседание ВГС СГ проходило в Константиновском дворце. «На повестке дня — подведение итогов выполнения базового документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", а также утверждение аналогичного документа на очередной трехлетний период», — сообщала пресс-служба Кремля.

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