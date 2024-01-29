Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:41, 29 января 2024Среда обитания

Раскрыт способ спасти погреб от затопления талыми водами

Эксперт Кудряшов: спасти погреб от талых вод поможет осушитель воздуха

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Быстро спасти погреб от затопления талыми водами можно с помощью осушителя воздуха. Способ справиться с проблемой дачникам назвал инженер Михаил Кудряшов, передают «Аргументы и факты».

По словам эксперта, причину подтопления нужно искать летом — талые воды могли проникнуть в помещение из-за нарушения гидроизоляции или неправильно встроенной вентиляции. Однако при необходимости убрать воду оперативно поможет осушитель воздуха.

Для небольших погребов подойдут компактные модели. Кудряшов советует выбирать прибор с большой пылевлагозащищенностью, также следует обратить внимание на производительность, для определения которой нужно умножить площадь подвала на 0,7. «Если у вас подвал площадью 10 квадратных метров, производительность осушителя должна быть 7 литров влаги в сутки. По опыту лучше брать с небольшим запасом, не 7, а, например, 9-11 литров», — пояснил инженер.

При затоплении талыми водами следует хотя бы частично освободить погреб. Кудряшов не рекомендует решать проблему с помощью нагревательных приборов и тепловых пушек. Такие устройства согреют хранилище вместо того, чтобы его высушить. Из-за этого повысится вероятность появления плесени.

Ранее дачникам напомнили о необходимости проветривать погреб в зимнюю оттепель.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В католическом храме Стамбула устроили стрельбу. Задержаны гражданин России и еще десятки человек

      Россиянка застряла в заполняющемся водой лифте

      Москве предрекли падение в «барическую ложбину»

      ФСБ сообщила о приговоре контрабандисту за попытку вывоза 25 слитков золота

      Гашек ответил на вопрос о возврате заработанных в России денег

      Израиль обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

      Появились подробности атаки беспилотника на нефтезавод в Ярославле

      В России учительница поставила школьника на колени перед классом

      Россиянку изнасиловали после посиделок в баре

      Отключения мобильного интернета по ночам в российских регионах объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше