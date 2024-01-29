Раскрыт способ спасти погреб от затопления талыми водами

Эксперт Кудряшов: спасти погреб от талых вод поможет осушитель воздуха

Быстро спасти погреб от затопления талыми водами можно с помощью осушителя воздуха. Способ справиться с проблемой дачникам назвал инженер Михаил Кудряшов, передают «Аргументы и факты».

По словам эксперта, причину подтопления нужно искать летом — талые воды могли проникнуть в помещение из-за нарушения гидроизоляции или неправильно встроенной вентиляции. Однако при необходимости убрать воду оперативно поможет осушитель воздуха.

Для небольших погребов подойдут компактные модели. Кудряшов советует выбирать прибор с большой пылевлагозащищенностью, также следует обратить внимание на производительность, для определения которой нужно умножить площадь подвала на 0,7. «Если у вас подвал площадью 10 квадратных метров, производительность осушителя должна быть 7 литров влаги в сутки. По опыту лучше брать с небольшим запасом, не 7, а, например, 9-11 литров», — пояснил инженер.

При затоплении талыми водами следует хотя бы частично освободить погреб. Кудряшов не рекомендует решать проблему с помощью нагревательных приборов и тепловых пушек. Такие устройства согреют хранилище вместо того, чтобы его высушить. Из-за этого повысится вероятность появления плесени.

Ранее дачникам напомнили о необходимости проветривать погреб в зимнюю оттепель.